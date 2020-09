Sandra Milo, la confessione a Storie Italiane: "Sono stata operata diverse volte per gli abusi subiti"

22 settembre 2020 a

Sandra Milo è stata vittima di violenze da parte del marito in passato. Era stata lei stessa a confessarlo diversi anni fa, ma non era mai scesa nei particolari. Questa volta, ospite a Storie Italiane su Rai 1, l'attrice ha raccontato dettagli raccapriccianti: "Sono stata operata diverse volte per le violenze subite: alle orecchie, alla mascella e al naso. La musa di Fellini ha avuto il coraggio di affrontare il discorso. E non è stata l'unica: nella puntata precedente del programma lo ha fatto anche Enrica Bonaccorti, che ha rivelato di aver subito, durante l'infanzia, degli abusi da parte di persone vicine alla sua famiglia. "E’ una cosa estremamente dolorosa per la donna e soprattutto molto, molto umiliante. Ti senti come un mucchietto di carne senza valore", ha detto la Milo. Parlando di violenza fisica l'attrice ha poi aggiunto: "Non è tanto il dolore fisico: è il fatto che qualcuno che dice di amarti possa fare queste cose".

