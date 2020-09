Elettra Lamborghini, uno sconvolgente "pacco": ecco chi non andrà al suo matrimonio, impensabile

24 settembre 2020 a

a

a

Che bomba sul matrimonio di Elettra Lamborghini con Afrojack, attesissimo, e da cui ci separano ormai soltanto poche ore. I fan sono curiosi di vederla con l'abito, così come vogliono vedere la location allestita. Ma ora, eccoci alla bomba: si scopre infatti che Ginevra Lamborghini non ci sarà. La sorella lo ha detto su Instagram: clamoroso ma vero, non sarà presente al grande giorno. La confessione è piovuta nel corso di una "session" di domande e risposte con i suoi followers. Un fan dunque le ha chiesto se sarà presente al matrimonio di Elettra e lei ha risposto di no, con un'espressione molto seria in volto. Come mai? Una lite? O forse non è stata invitata? Oppure ha deciso di non andarci? Oppure ancora, stava soltanto scherzando coi suoi followers? Ai posteri l'ardua sentenza.

Gonnellino su e scollatura da record, Elettra Lamborghini? Sconvolgente look da sexy-scolaretta | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.