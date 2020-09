Elettra Lamborghini, dramma a pochi giorni dalle nozze: "Piegata per il dolore", non riesce ad alzarsi dal letto

22 settembre 2020 a

Un piccolo grande dramma per Elettra Lamborghini a pochi giorni dal matrimonio con Afrojack: "Come iniziare una giornata di m***. Trucco e parrucco pronti per registrare, ma sto male e sto tornando a casa", spiega la mitica ereditiera nelle sue stories su Instagram. Sabato le nozze, ma oggi sta male, piegata in due dal dolore ai reni che la costringe a stare a letto. In serata, rivela la Lamborghini, stava un po' meglio: "Almeno adesso cammino", spiegava ai suoi follower. Ma nessuno tiri in ballo il coronavirus, Elettra lo mette subito in chiaro: "Non è febbre prima che si inventino cose, è il mio solito problema ai reni e stranamente dopo mesi mi è tornato. Pensavo fosse solo un brutto ricordo e che fossi invincibile e invece... È un dolore inspiegabile, l’unico che mi porta a non riuscire a fare assolutamente niente e a non muovermi tutto il giorno", ha concluso Elettra Lamborghini. Ora, resta soltanto da rimettersi in sesto per sabato.

