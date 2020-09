Barbara d'Urso su Gabriel Garko e Eva Grimaldi: “Abitavamo nello stesso palazzo, c'era anche Tarallo”

28 settembre 2020 a

Barbara d’Urso ha parlato del coming out di Gabriel Garko al Live di Canale 5. Il noto attore ha deciso che a 48 anni era arrivato il momento giusto per rivelare il “segreto di Pulcinella”, come lui stesso lo ha definito al Grande Fratello Vip. Conversando in studio con Vittorio Sgarbi, che circa 30 anni fa è stato fidanzato con Eva Grimaldi prima che questa lo lasciasse per Garko, è venuto fuori un aneddoto sul passato della d’Urso: “A quel tempo Eva, Gabriel e Alberto Tarallo abitavano nel mio stesso palazzo, ci incontravamo continuamente”. Quindi la conduttrice di Mediaset ha citato il nome che era emerso in relazione all’Ares Gate, ma senza fare alcun tipo di riferimento al caso scatenato da alcune conversazioni tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al GF Vip.

