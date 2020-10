Patrizia De Blanck, contessa fuori controllo al Grande Fratello Vip: "Non sono abituata a prendere ordini"

Francesco Fredella 08 ottobre 2020 a

Sono gli stessi scazzi di Cristiano Malgioglio, che al Grande Fratello Vip aveva perso le staffe. “Non sono una lavastoviglie. Non lavo un piatto", diceva a Raffaello Tonon. Incredulo. Sbigottito. Ora tutto si ripeta con la contessa Patrizia De Blanck che perde le staffe. "Non sono abituata ad avere alle calcagna qualcuno che mi dice fai questo, fai quello...", urla la De Blanck.

E sui social spunta, di nuovo, quel video virale di Malgioglio con il turbante giallo in testa. Arrabbiatissimo. Una scena che fa il pieno di like e di visualizzazioni: si tratta di cifre milionarie. Gli amanti del Grande Fratello vip la conoscono bene. "Come ti capisco contessa. E’ capitato anche a me. Ormai i miei video da 3 anni fanno il giro del web. Mi diverte che in questo momento stracult sia stato accostato con una mia sfuriata al Gf vip”, scrive su Instagram Malgy. Tutto vero. Un’altra scena epica al Grande Fratello vip.

