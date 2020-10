Live D'Urso, Lele Mora: "Morra gay? Ha avuto una storia con un uomo, gli ha promesso di fargli fare il Grande Fratello"

Francesco Fredella 12 ottobre 2020 a

Sgancia la bomba. E cala il gelo. Lele Mora senza freni al Live non è la d’Urso quando si parla della storia (finta) tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, entrambi nella casa del Gf vip come concorrenti. Con la loro partecipazione si alza un polverone in concomitanza al coming out di Gabriel Garko, protagonista di un finto fidanzamento con Adua Del Vesco. “Massimiliano è venuto alla finale del più bello d’Italia a Sanremo. Ha lavorato 3 anni con me. Ma gli ho detto: se vuoi fare la fiction devi andare da Tarallo. Lui, però, ha avuto una storia con un ragazzo che gli ha promesso di fargli fare il Grande Fratello”, tuona Lele Mora. “Me ne assumo la responsabilità: si tratta di un uomo molto importante. Non è gay. Lo assicuro. Ce ne sono tanti che non sono gay, ma per arrivare al successo si concedono alle delizie di qualche produttore”, conclude Lele.

