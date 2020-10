GF Vip, "Franceska Pepe spendeva troppo e l'ha lasciata". Il retroscena di Signorini

Francesco Fredella 14 ottobre 2020 a

Un’altra stangata su Franceska Pepe. Spunta l’ex che svela i motivi della rottura: spendeva troppo. Ora ci pensa Alfonso Signorini ad incastrare l’ex del Grande Fratello Vip. Nell’ultima puntata di Casa Chi su Instagram racconta che la Pepe è stata fidanzata con un ricco imprenditore americano. Poi si è trasferita a Dubai, ma è stata mollata all’improvviso. Il motivo? "Spendeva troppo", racconta Signorini. "Non sapeva cosa fare e si dava allo shopping selvaggio con la carta di credito del fidanzato. Poi lui l’ha mollata perché lei spendeva troppo", dice Alfonso. Secondo il conduttore sono confidenze che la Pepe ha svelato al momento del provino per il Grande Fratello. Ora per la Pepe si potrebbero aprire le porte del mondo dello spettacolo. Promossa da Signorini, che nell’ultima puntata ha rimarcato la sua personalità.

