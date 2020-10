Belen Rodriguez, collant neri e tacchi? Li "usa" così: la foto che fa impazzire l'Italia, da restarci secchi

26 ottobre 2020 a

Una foto da palpitazioni. Da restarci secchi. La protagonista è una monumentale Belen Rodriguez, la quale si mostra così come la potete vedere qui sotto. Foto d'autore, scatto promozionale. Che però parla da solo. Ecco la showgirl argentina avvolta in una sorta di giaccone bianco e nero. Il volto inquadrato a tre-quarti, la spalla nuda. Ma soprattutto Belen è seduta su un mobile in legno scuro, dentro al quale, incassata, si scorge una radio. E ancora, eccola in collant neri e scarpe verde acqua con tacco a spillo chilometrico. Un tacco che si posa proprio sul mobile su cui Belen è seduta. Una foto allusiva che ha letteralmente scatenato i fan dell'argentina, che la hanno ricoperta di complimenti, cuoricini e commenti entusiasti. Meritatissimi.

