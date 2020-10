Belen Rodriguez, orrore di Roberto Cavalli: la preferita di camionisti e segaioli. La replica brutale della showgirl

04 ottobre 2020 a

a

a

"Sei una bella donna incominci ad invecchiare e quindi dovresti fare meno la stupida, sono finiti i tempi della farfallina", aveva scritto Roberto Cavalli commentando una foto su Instagram di Belen Rodriguez: "Sei sempre la preferita... dei camionisti e dei segaioli", aveva aggiunto in un'altra occasione.

Grande Fratello Vip, la fucilata di Belen Rodriguez: "Perché ci sono rimasta male", messaggio a Mediaset?

La showgirl argentina così in un'intervista al FattoQuotidiano.it ha replicato a tono per la prima volta allo stilista: “Non voglio fare polemiche, mi dispiace. Spero che le persone a lui vicine si occupino della sua salute mentale, lo dico con rispetto.”. Alla fine della lunga chiacchierata la showgirl ha guardato al suo futuro: "Tra vent'anni mi vedo con più figli in una bella casa in campagna. Magari in mezzo alla natura con tanta musica, vino e amore però scalza, senza tacchi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.