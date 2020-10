Belen Rodriguez assediata dai paparazzi? Finisce in disgrazia: volano bottiglie dal finestrino dell'auto

08 ottobre 2020 a

a

a

Tensione alle stelle. Quando arrivano i paparazzi il fidanzato di Belen Rodriguez sbrocca. Non la prende bene. Forse non gli piace la popolarità? Rewind. Antonino Spinalbese, 25 anni, hairstylist al salone Coppola di Milano, sta vivendo un storia d’amore con l’argentina - che avrebbe conosciuto proprio durante una seduta di bellezza. I due vengono immortalati a Roma, dove Belen è impegnata con le registrazioni di Tu si que vales. Ma da indiscrezioni, pare che al fidanzato di Belen non vadano proprio giù i paparazzi. E sul numero di Nuovo in edicola questa settimana saranno pubblicati gli scatti che raccontano un Spinalbese inviperito contro i fotografi. Secondo Nuovo avrebbe, addirittura, lanciato una bottiglia dal finestrino dell’auto durante la fuga. Molti fan di Belen si sono resi conto della somiglianza tra Antonio e un ex della Rodriguez: Andrea Iannone, che l’ha conosciuta grazie a Jeremias. Ormai sono passati più di tre anni da quell’estate infuocata a Ibiza. Poi una storia d’amore che è finita sulle copertine di tutti i settimanali. Infine l’addio. Belen, adesso, potrebbe aver trovato la felicità con il 25enne che sta frequentando dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino.

"Avete visto quelle foto?". Coronavirus, quel bruttissimo sospetto su Belen Rodriguez

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.