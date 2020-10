Luca Argentero e Cristina Marino: "Siamo indignati e schifati". Colpa di due giornali

30 ottobre 2020 a

La foto della figlia di Luca Argentero e Cristina Marino è finita su due importanti giornali contro il volere dei genitori, che hanno sempre preferito preservare al massimo la loro vita privata. "Siamo indignati, schifati e rammaricati di come la parola rispetto venga a mancare davanti al denaro", hanno scritto su Instagram. Papà Luca e mamma Cristina, diventati genitori da pochi mesi, hanno scelto fin dal primo momento di non mostrare il viso della piccola Nina pubblicamente. "Siamo disgustati nel vedere come i direttori di due giornali permettano che la faccia di una neonata venga pubblicata", hanno continuato il loro sfogo, riferendosi a Chi e Oggi. I due, però, hanno assicurato che verrà fatto il possibile per tutelare il diritto alla privacy di loro figlia: "E' illegale postare il viso riconoscibile di un minore. Siamo sicuri che l’avidità e la superficialità verranno punite nelle giuste sedi!". Infine un messaggio rivolto ai direttori dei giornali in questione: "Sono malinformati giuridicamente su cosa è corretto e legale e cosa no. Il viso di un minore non deve avere solo i pixel, deve essere irriconoscibile".

