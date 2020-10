Domenica In, Mara Venier fa il colpaccio: in studio proprio lei, "scippo" a Mediaset nella fascia oraria decisiva

10 ottobre 2020 a

A Domenica In anche Maria De Filippi. Un cambio di rete quello della conduttrice di Mediaset che domani, 11 ottobre, sarà oggetto dell'intervista di Mara Venier. Tra i tanti ospiti del programma di Rai Uno anche Luca Argentero. L'attore presenterà la fiction Doc - Nelle tue mani, che torna sullo schermo con le quattro puntate che completeranno la prima serie interrotta a causa dell’emergenza Covid-19.

Poi sarà la volta di Renzo Arbore in studio per sostenere la campagna sociale a favore della ‘Lega del Filo d’Oro’ oltre a ricordare Renato Carosone in occasione dei 100 anni dalla sua nascita con un omaggio musicale. La trasmissione della Venier non dimentica l'attualità e con l'infettivologo Matteo Bassetti parlerà dell'aumento recente dei contagi da coronavirus. Per il talk dedicato alla quarta puntata di Ballando con le stelle, gli opinionisti in studio saranno: Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Alberto Matano e Amaurys Perez, mentre in collegamento ci saranno Alessandra Mussolini e Costantino Della Gherardesca coi rispettivi ballerini.

