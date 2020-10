Tale e quale show, Carlo Conti esagera: "Così mi imbarazzo", gli sfugge una frase di troppo con Luca Argentero

10 ottobre 2020 a

a

a

In Rai puntano molto su Luca Argentero e la fiction Doc - Nelle tue mani, che debutterà con le nuove puntate giovedì 15 ottobre. A Tale e quale show, Carlo Conti ha ospitato proprio l'attore piemontese, ex Grande Fratello e oggi stimato interprete, celebrandolo a dovere: "C’è grande attesa e trepidazione per questa seconda parte che Luca interpreta magistralmente, la tua è una grandissima interpretazione".

A Tale e quale show finisce in disgrazia. Gabriele Cirilli si fa male in diretta, Conti gli ride in faccia

Argentero, sempre molto schivo, è evidentemente sulle spine: "Grazie Carlo ma così mi imbarazzo, sei troppo buono e tutti questi complimenti mi imbarazzano". In attesa del giudizio del pubblico, Argentero concede qualche anticipazione: "Arriveranno delle risposte alle domande della prima parte, qualche risposta arriverà". Alle origini del successo della prima stagione, suggerisce, c'è "l’essere una storia vera". In bocca al lupo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.