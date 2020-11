Uomini e donne, colpo di scena: il tronista Davide Donadei ad un passo dalla scelta

Francesco Fredella 12 novembre 2020 a

a

a

Scelta vicina. Ora il bel tronista deve stringere i tempi e decidere. Così a Uomini e donne sta per arrivare il colpo di scena. Davide Donadei - nella puntata di oggi - tornerà a parlare di Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi. Il tronista dice di essere uscito con una nuova corteggiatrice. Si tratta di Silvia. Ma il bel tronista dice no. Decide di sfoltire il numero delle ragazze che arrivano in studio per lui. Poi arriva la frase choc: ci sarebbe una ragazza a cui è interessato seriamente. Ed è gelo in studio perché in questo modo potrebbe chiudersi il cerchio. Intanto, Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi dicono di non gradire l’avvicinamento del 25enne ad altre ragazze. Ma nella parte del Trono Over la grande assente è Tina Cipollari: la storica opinionista di Uomini e donne dice di essere in quarantena precauzionale per aver avuto contatti con una persona affetta da Covid. Quindi la Cipollari si collega da casa con Maria De Filippi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.