Belve, clamoroso: De Filippi intervista Fagnani

Il conto alla rovescia è quasi terminato: martedì prossimo Francesca Fagnani tornerà su Rai 2 con la prima puntata della nuova stagione di Belve. Come da tradizione, l’attesa è altissima e i pronostici sugli ospiti che si troveranno di fronte alla giornalista si sprecano, anche se per ora non sono arrivate conferme ufficiali. Tra le voci più insistenti degli ultimi mesi spicca quella che riguarda una delle regine della televisione italiana. Da settimane infatti si parla della possibile partecipazione di Maria De Filippi al programma, e ora FanPage mette fine ai dubbi confermando la notizia: "Come già anticipato nelle scorse settimane, anche Maria De Filippi avrà un ruolo fisso nel programma di Fagnani".

Ma non è tutto. Secondo quanto trapelato, la presenza della conduttrice Mediaset non sarà in veste di semplice ospite. Al contrario, Belve sperimenterà un clamoroso scambio di ruoli: "De Filippi, infatti, non si sottoporrà a una tradizionale intervista di Belve, ma sarà lei a intervistare Francesca Fagnani". Un’idea spiazzante, azzeccata, che promette di offrire un qualcosa che ha ben pochi precedenti in tv: due tra le figure femminili più forti del piccolo schermo a confronto, ma in ruoli completamente ribaltati.