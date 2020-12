Grande Fratello Vip, "entriamo nella vasca insieme?". Adua-Dayane Mello, brutale scenata di gelosia: proposta indecente e disastro

Francesco Fredella 17 dicembre 2020 a

È amore. Forse solo amicizia? Non si sa. C’è molta incertezza per adesso, ma tra Adua Del Vesco - al secolo Rosalinda - e Dayane Mello i conti non tornano. Tutto si complica dopo le frasi di Adua. "Io di Dayane in un certo senso sono innamorata, non so se riesco a spiegarmi, ma per me non c’è distinzione tra amore e amicizia - racconta la Del Vesco. Io amo le mie amiche e posso anche avere delle reazioni eccessive, sai molti mi dicono che devo aprire gli occhi, è un bel gesto, ma io di base non cambierò mai, rimarrò sempre la persona che sono. Io magari ho sbagliato ad avere una reazione forte con Dayane, ma io sono certa di una cosa: io amo lei e l’accetto per come è e vorrei che lei facesse lo stesso con me".

Il loro feeling ha sorpreso tutti qualche settimana fa quando si sono lasciate andare anche ad effusioni nella casa, tra abbracci e frasi a doppio senso. Nulla di strano: l’amore è amore. Unico. Senza distinzioni di sesso, età o altro. Finalmente il GF Vip porta a galla un altro spaccato di vita. A vincere sono di nuovo le emozioni. Ma il loro rapporto vive alti e bassi. Così, la Adua si sfoga anche con Giulia Salemi. "Io le voglio bene, però so che sotto molti aspetti non riusciamo a comprenderci - dice. come se parlassimo due lingue diverse. Io sto provando ad andare oltre, prima l’ho abbracciata: io ho compreso lei, non so se lei ha compreso me. Io nella mia totale sincerità ho detto tutto di lei, anche le cose che mi hanno fatto rimanere male, dei gesti che ha fatto nei suoi confronti e che prima faceva con me. Io sono un essere umano, non è questione di gelosia. Se ci sono io davanti e c’è lei e lei le chiede: 'Entriamo in vasca insieme?', è normale che ci resti male perché sono cose che abbiamo sempre fatto insieme e visto che già negli scorsi giorni ho visto un allontanamento io ci rimango male, è umano".

