Flavio Briatore, la figlia Leni Klum? "Con tre padri non è facile", clamorosa prima pagina a 16 anni

Leni Klum è nata nel 2004 dalla relazione (all’epoca già praticamente finita) tra Flavio Briatore e la super-modella Heidi Klum: oggi è pronta a fare il suo debutto sulla copertina tedesca di Vogue, a soli 16 anni. Il percorso sembra tracciato per lei, che non solo è bellissima proprio come la madre, ma sembra pure particolarmente a suo agio davanti a telecamere e macchine fotografiche. “Non sei una mini-me e adesso sono felice che potrai dimostrare chi sei davvero”, ha scritto la madre Heidi in un post molto dolce pubblicato sui social e che ovviamente serve anche a sponsorizzare la copertina che uscirà a breve: “So che non è sempre facile essere mia figlia, non hai avuto la possibilità di crescere in maniera ‘normale’. Ma cos’è la normalità? Crescere con tre papà diversi forse non lo è, ma hai talento per ottenere il meglio da ogni situazione”.

