Grande Fratello Vip, "Giulia Salemi in calore". Elisabetta Gregoraci, la frase che scatena il delirio

Tra Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi non è mai corso buon sangue: quotidiane le risse al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Colpa di qualche messaggino inviato da Giulia all'ex di Elisabetta, Flavio Briatore, e qualche attenzione di troppo strappata a Pierpaolo Pretelli alla neo-entrata. Da quando è uscita, la Gregoraci non ha deposto le armi e anzi pare ancora più "acuminata". Durante una diretta su Tik Tok con l'ex coinquilino Francesco Oppini, Ely riporta i commenti di alcuni suoi followers particolarmente "piccanti" con Giulia: "Mi scrivono che la Salemi è in calore, non so cosa stia succedendo di là. Stanno già facendo il 24 non so...". Parole giudicate inappropriate, fuori luogo e volgari da molti commentatori, che hanno chiesto a Elisabetta di scusarsi.

