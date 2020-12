Elisabetta Gregoraci, scomodissima verità sul GfVip: "Il bacio con Pretelli? Ho dovuto farlo"

16 dicembre 2020 a

a

a

Elisabetta Gregoraci si è lasciata alle spalle Pierpaolo Pretelli. Uscita dal Grande Fratello Vip la showgirl calabrese augura all'ex velino il meglio. I due all'interno del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini hanno coltivato un'amicizia speciale. Niente di più. “Mi è dispiaciuto - ha raccontato a Chi Magazine l'ex moglie di Flavio Briatore - il confronto che abbiamo avuto in trasmissione. Io non ho mai voluto che soffrisse per me e non lo vorrei tuttora. Sta facendo un bellissimo percorso e gli auguro di continuare così e di arrivare fino alla fine. Il bacio in acqua con Pierpaolo? Ho dovuto fare cose che facevano parte del gioco. Altrimenti non avrei fatto il Gf Vip”.

Chi piazzano di fronte alla Gregoraci, mossa pericolosissima di Signorini: occhio, qui crolla il GfVip

Dalla casa più spiata d'Italia la Gregoraci è certa di aver dimostrato tutto il suo caratterino. Tanto che per trovare un uomo ora ha solo una soluzione: rivolgersi a Maria De Filippi. “Sarà ancora più difficile trovare un uomo, dovrò andare a Uomini e Donne”, ha ironizzato. Anche se mai dire mai.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.