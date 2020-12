Lory Del Santo, rivelazione privata: "Fidanzato 28enne? Quante volte a settimana facciamo l'amore"

18 dicembre 2020 a

“Si, facciamo l'amore, ma io spero sempre il meno possibile, non troppo spesso”. L'incredibile rivelazione è quella di Lory Del Santo, che oggi è intervenuta alla trasmissione di Radio1 Un Giorno da Pecora. La Del Santo ha confessato che col suo ragazzo di anni 28 (lei 62) ha sempre meno voglia di fare sesso. Alla domanda dei conduttori su quale fosse il 'tetto massimo' settimanale dei loro rapporti: “Direi di accontentarci di quattro volte a settimana”. Suscitando lo stupore per una cifra che non sembra segnalare un calo del desiderio nella coppia. La Del Santo però ha replicato ai conduttori: "Faccio solo il mio dovere, perché è giusto tutto sommato...".. La curiosità ora è sentire l'altra campana della coppia: il fidanzato Marco Cucolo.

