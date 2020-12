Grande Fratello Vip, "un altro bacio con te". Signorini e Malgioglio, colpo di scena piccante

18 dicembre 2020 a

Cristiano Malgioglio e Alfonso Signorini. Una storia segreta tra loro? Forse sì. E ora la frase di Cristiano al Grande Fratello Vip su Canale 5 lascia tutti senza fiato. "Ho provato un altro tipo di bacio con te", dice Malgy riferendosi a Signorini. Che urla allo scoop, proprio lui che è padre delle grandi esclusive. Tra Malgy e Signorini sembra che ci sia stata una storia. Acqua passata

Poi Alfonso mostra un po’ di clip in cui Malgy parla dei baci. "Quello che amo in particolare è il bacio alla mortadella. Quando hai voglia di mangiare qualcosa di strano, buono, che non mangi di continuo, come quando torni a casa e c’è della mortadella meravigliosa. È quello che non deve finire mai, perché più ne mangi e più ne vorresti mangiare", racconta. E poi fa lezione di baci: "C’è il bacio mieloso, quello stupido che non esiste, poi c’è il bacio rubato, il bacio a scatto, che sarebbe il bacio a calamita. Poi c’è il bacio intenso, ma è abbastanza finto".

