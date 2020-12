Grande Fratello Vip, ancora rissa tra Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra: volano stracci fuori dalla casa

21 dicembre 2020 a

Rapporti tesi tra Tommaso Zorzi e Massimiliano Morra, seppur a distanza. Uno, infatti, è ancora dentro la casa del Grande Fratello Vip, l’altro è un ex concorrente. A innescare il botta e risposta tra i due è stata un’imitazione dell’influencer milanese che ha ironizzato sul comportamento dell’attore. Zorzi e Morra si erano già pizzicati diverse volte durante il reality. In particolare Tommaso ha spesso invitato Massimiliano a prendere posizioni più nette, insinuando che il campano sia troppo incline a cambiare idea. L’attore ha sempre risposto dicendo che ognuno ha il proprio modo di affrontare le situazioni. Oggi Zorzi è tornato sulla questione, imitando ironicamente l’attore, che però non sembra averla presa bene. Tant’è che su Instagram ha risposto: “Pensa ai tuoi continui ribaltamenti nei confronti degli altri che prima li mandi in nomination e poi te ne penti. Oppure che volevi lasciare la casa tante di quelle volte e poi non lo hai mai fatto. Mr Coerenza”. Pronta la replica da parte dello staff che gestisce il profilo Instagram di Zorzi: “Il 21 dicembre 2020 verrà ricordato per il fatto che Massimiliano sia finalmente riuscito a prendere una posizione. Speriamo la mantenga…”.

