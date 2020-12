Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Adua Del Vesco "in intimità". Voci impazzite dalla casa: Capodanno caldissimo?

31 dicembre 2020 a

Fuochi d'artificio al Grande Fratello Vip per Capodanno? Nella casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini c'è chi pregusta un riavvicinamento molto "intimo" tra Adua Del Vesco e Dayane Mello, divise negli ultimi giorni da screzi personali. La modella brasiliana era arrivata addirittura a chiedere e ottenere il cambio di squadra pur non stare in team con la ex amica. Poi, all'improvviso, il confronto pacificatore: "Siamo donne mature, mica siamo bambine. Le cose succedono però noi ci vogliamo bene". Tutto merito di due striscioni fatti sventolare sulla casa dai tradizionali aerei-messaggeri: "Da Ro Proteja seu relacionamento Jul" e "Rosmello thanks 4 saving our 2020 fan". "Ti rendi conto che frase importante", ha commentato Adua/Rosalinda Cannavò. Le ha fatto eco Dayane: "Molto bella. Amore il nostro affetto mica cambia. Credici a noi non avere paura". Altri baci all'orizzonte la notte di San Silvestro?

