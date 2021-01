Grande Fratello Vip "televoto truccato". Dayane Mello e lo strano caso del brasiliano da 17 milioni

02 gennaio 2021 a

Il televoto del Grande Fratello Vip potrebbe essere truccato in favore della modella brasiliana Dayane Mello e i fan del programma sono furiosi. Va avanti ormai da tempo la polemica su presunte irregolarità del televoto del reality show, che secondo molti utenti sarebbe influenzato dai cosiddetti “brasiliani” che sostengono la Mello. Alfonso Signorini aveva affrontato la questione dicendo che è vietato votare dall’estero via sms, ma diverso è il discorso per i voti sul web. In quel caso non ci sarebbero limiti. Ora, tra l’altro, ci sarebbe una novità: un profilo brasiliano da quasi 17milioni di follower ha annunciato che sosterrà la modella. Ne ha dato notizia Trash Italiano su Twitter: “La pagina brasiliana Hugo Gloss, che conta 16,8 milioni di followers, ha lanciato un appello per supportare Dayane Mello al #GfVip. Ci saranno giusto un po' di voti in più nei prossimi televoti”. La notizia non è piaciuta ai fan del programma, che hanno chiesto l’intervento del Codacons.

