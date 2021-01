Niccolò Zaniolo chi? Un terremoto, parla Madalina Ghenea: demolito il baby-fenomeno della Roma, così

03 gennaio 2021 a

Il gossip più scoppiettante e drammatico di questi ultimi giorni, quello che riguarda Niccolò Zaniolo, la sua ex Sara Scaperrotta e Madalina Ghenea, si arricchisce di un nuovo, clamoroso, capitolo. Già, perché ora parla l'attrice rumena, la quale nega di avere una storia con il baby-fuoriclasse della Roma. Clamoroso, insomma. Lo fa con un post su Instagram in cui la Ghenea, 32 anni, mette in chiaro di essere single da mesi. Nel dettaglio, ha postato una lettera dei suoi avvocati e, a corredo, un post in cui si racconta come donna in carriera e madre premurosa. La Ghenea spiega di aver incontrato Zaniolo soltanto una volta grazie ad alcuni amici in comune. "A Natale e Capodanno sono stata con le persone più care che io ho al mondo: mia madre e mia figlia. Un incontro grazie a degli amici in comune, chiacchiere, battute divertenti e risate insieme sui social, in trasparenza e alla luce del sole, non esprimono un fidanzamento e non nascondono altro", scrive la Ghenea. Nella lettera degli avvocati si legge invece che su di lei e Zaniolo sarebbero state dette molte menzogne che potrebbero danneggiare Charlotte, la figlia di tre anni avuta da Madalina tre anni fa dal miliardario Matei Stratan.

