Grande Fratello Vip, "quanto ha giocato". Elisabetta Gregoraci, la più clamorosa delle confidenze intime su Pretelli

07 gennaio 2021 a

La regina del Grande Fratello Vip è stata Elisabetta Gregoraci. A incoronare l'ex concorrente del reality di Alfonso Signorini su Canale 5 è stata niente meno che Ariadna Romero, ex di Pierpaolo Pretelli e madre di suo figlio. La bella modella cubana, intervistata da Gabriele Parpiglia a Casa Chi in diretta su Instagram, ha speso parole al miele per la bella calabrese che nella casa ha intrecciato una "amicizia intima" proprio con Pretelli.

"Quanto ha giocato Elisabetta da 1 a 10 al GF Vip? Ma lei non ha bisogno di giocare con Pierpaolo. Se hanno giocato lo sanno loro, ma non credo. Lei mi è piaciuta da morire non ha giocato dai e penso sia stata la punta di diamante del Grande Fratello. Lei faceva discorsi molto saggi a lui, come quando gli consigliava di passare molto tempo con il figlio. Eli mi piaceva perché è una mamma ed è stata premurosa e dolce. Mi è sempre piaciuta nel programma. Però se mi chiedi se ha usato questa amicizia per giocare ti dico che secondo me non è così".

