Elena Morali, “ma è senza mutande”: scandalo a luci rosse in camera da letto, per errore pubblica questa "coinsa"

19 gennaio 2021 a

Elena Morali si è resa protagonista di un incidente su Instagram che ha scatenato il mondo dei social, nonostante l’ex soubrette di Colorado abbia rimosso tutto dopo pochi minuti. La bella influencer aveva condiviso alcune stories in cui stava promuovendo un prodotto, ma non si era accorta che alle sue spalle c’era il fidanzato Luigi Favoloso: nulla di strano, se non fosse che quest’ultimo si aggirava per la camera da letto senza nulla addosso. Evidentemente la Morali ha condiviso il video senza prima ricontrollarlo, e quindi non si è accorta del contenuto a luci rosse, che poi ha infatti rimosso, forse avvertita dai suoi follower. Qualche utente è però riuscito a fare degli screenshot del video e a immetterli sul web, dove stanno facendo il giro.

