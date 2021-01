Tiki Taka, Manuela Ferrera e la rivelazione choc su Gonzalo Higuain: "La sua passione particolare"

Francesco Fredella 21 gennaio 2021 a

L’ex meteorina Manuela Ferrera fa tremare il mondo del calcio. Choc a Tiki Taka, il programma condotto dall’insuperabile Piero Chiambretti, che sta raccogliendo ascolti altissimi. La Ferrara, che secondo rumors dovrebbe tornare in studio alla prossima puntata, ha parlato della sua storia d’amore con due calciatori: Ricardo Quaresma e Gonzalo Higuain. “Sono stata con Higuain, ma parlo di qualche tempo fa. Non siamo mai stati proprio fidanzati ufficialmente, c’è stata una frequentazione durata qualche mese. Se è capitato durante la sua esperienza a Napoli? No, dopo. Lui era a Milano in quel periodo. È finita perché lui aveva una passione particolare per le zozze – ha detto Manuela Ferrera”.

Una vera doccia fredda per tutti. L’ex meteorina rincara la dose: “Diciamo che era appassionato alle zozze, sì, avete capito bene, preferiva andare con le zozze. Ma già prima di stare con me faceva questo… Non dico che gli piacciono solo le zozze, ma anche le zozze, che è diverso. Adesso però ha messo la testa apposto da quello che mi hanno riferito. Non era violento, questo lo smentisco. Aveva un bruttissimo carattere questo sì. Ormai però è passato e va bene così, ma volevo dire perché è finita”.

La Ferrara ha raccontato di aver amato Riccardo Quaresima. “È durata otto mesi, amava la mia pasta ai broccoletti. Lui parlava solo portoghese e io avevo iniziato ad ascoltare la musica portoghese. Riuscivamo comunque a comunicare in qualche modo però”, ha continuato a raccontare. E con Cristiano Ronaldo? “Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me. Solo complimenti, nulla di più”, parola di Manuela Ferrara.

