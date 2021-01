Cristiano Malgioglio, "chiamatemi regina": come Elisabetta II, una clamorosa svolta

Francesco Fredella 26 gennaio 2021 a

a

a

Non chiamatelo più Cristiano Malgioglio. Ma “The Queen”. La regina del reality è sicuramente la Malgy, che sfoggia un look da capogiro e vola sui social. Infatti, su Instagram - dove va fortissimo con oltre 1 milione di followers - spunta un’uva foto in giallo. Cappello d’ordinanza e occhiali, sorriso: super Cristiano sembra proprio la regina Elisabetta II. Pensate cosa è accaduto dopo l’ultima foto sui social: like dopo like. Non solo. Un vero e proprio tripudio di visualizzazioni, che portano di nuovo il famoso paroliere a conquistare un indice d’ingrandimento altissimo.

"Un amico di Briatore". Capito Francesca Cipriani? Spunta un uomo misterioso: l'indizio pesantissimo

Intanto, durante l’ultima puntata del GfVip è spuntata di nuovo “Gina”. Quando Malgy ne ha parlato Alfonso Signorini ha glissato. Voltando pagina. Ma sembra che ci sia sotto ben altro: lo spettro della casa del Grande Fratello vip (ovviamente siete liberi di non crederci). Malgioglio giura di averlo visto, avvertito la sua presenza. E ci dice che da settimane non dorme più di notte. “Ho una paura che non immaginate”, racconta al telefono non appena gli chiediamo qualche informazione in più.

"Facile parlare dall'alto, vero?". Terremoto-GfVip, Stefania Orlando massacra Signorini prima della diretta: parole grosse

Adesso, però, Cristiano non ne vuole più parlare. Per lui sembrerebbe un capitolo chiuso. Definitivamente. Malgioglio si gode la finale, l’ennesimo bagno di folla sui social con il pubblico che lo acclama non solo in Italia. Persino in Brasile e in tutta l’America Latina va fortissimo. Si vocifera, infatti, che tv di Stato lo voglia invitare. Malgy parla perfettamente la lingua brasiliana. “Ci sono stato almeno dieci volte nella mia vita”, racconta riavvolgendo il nastro dei ricordi. Forse dopo il GfVip farà un salto da quelle parti? Chissà. Per adesso è quasi certo che vuole tornare a Istambul dove vive il suo fidanzato trentanovenne. Alcune settimane fa era a Roma, dove Malgioglio si trova per il reality di Signorini, poi è partito. Pare che Crisitano.

"Facile parlare dall'alto, vero?". Terremoto-GfVip, Stefania Orlando massacra Signorini prima della diretta: parole grosse

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.