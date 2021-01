Grande Fratello Vip, "ora posso dirlo": accuse-choc a Dayane Mello, sfregio del marito di Stefania Orlando. Finisce in rissa

26 gennaio 2021 a

a

a

"Adesso posso dirlo". Dayane Mello continua a dividere, dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip, reality in onda su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini. La bella modella brasiliana, 30 anni, è stata votata come prima finalista: arriverà dunque alla puntata conclusiva dell'1 marzo, data confermata nel serale di lunedì da Signorini e accolta con un certo sconcerto da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. E proprio la showgirl romana è stata sconfitta dalla Mello al televoto, non senza le ormai classiche polemiche sulla valanga di preferenze dal Sudamerica che "doperebbero" i risultati a favori di Dayane. A schierarsi pubblicamente è il marito della Orlando, Simone Gianlorenzi, su Twitter ha "provocato" la torcida della Mello: "La adoro dal primo giorno e l’ho sempre sostenuta… Forza Dayane…". Parole chiaramente ironiche, perché come noto i rapporti tra Stefania e Dayane non sono propriamente idilliaci.





"Dayane Mello squalificata". Terremoto al GF Vip, una frase inaccettabile. "Malato mentale"

Un suo post ironico che ha scatenato le reazioni fin troppo rabbiose dei fan della Mello. "Fatti una vita invece di criticarla", gli scrivono, e lui risponde secco: "Già ce l’avevo una vita…". C'è chi invece prova a sminuire la portata delle sue parole, ricordandogli che quel che pensa non ha alcun riflesso sul GF Vip. Con umiltà e un po' di autoironia, Gianlorenzi replica: "Sono consapevole di non influenzare nessuno…".

"Branco di inutili, fanno vedere le p*** senza mutande". Andrea Roncato sbrocca contro il GfVip, sfogo brutale: nel mirino...

Concetto che nell'epoca degli influencer e delle stelline social che brillano non più di mezza stagione, appare quasi rivoluzionario. Al posto dei voti virtuali, il marito di Stefania preferisce appoggiare l'iniziativa di chi vorrebbe invece "far sentire l'affetto" a lei e a Tommaso Zorzi in altri modi, ad esempio inviando un aereo con striscione sopra la casa di Cinecittà. "Aereo blu (riferimento alla stanza blu, ndr)…Ora come non mai facciamo sentire la nostra voce a chi ha già vinto da settimane…". Sorprese in arrivo nel cielo del GF Vip?

"Quelli si devono vergognare". Orrore di Dayane Mello, insulta milioni di italiani: verso la squalifica?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.