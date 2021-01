Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta litiga con Stefania Orlando: "Mi stai dicendo che mi paro il c***?"

28 gennaio 2021 a

a

a

Lite furiosa al Grande Fratello Vip tra Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. La discussione tra le due amiche è nata quando la produzione del reality ha chiesto agli inquilini di indicare quale finalista uomo preferirebbero tra i due in nomination, Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Si avvicina sempre di più, infatti, la finale di questa quinta edizione della trasmissione, la più lunga di sempre.

"Ti fanno il lavaggio del cervello". Rivelazione-choc, l'ex concorrente accusa il Grande Fratello Vip: cosa succede in confessionale

La Ruta, allora, ha spiazzato tutti dicendo: “Voto Pierpaolo”. Tuttavia nell’ultima puntata del programma, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, la concorrente aveva preferito Zelletta a Pretelli. Ecco perché poi, in privato, Stefania Orlando ha espresso i suoi dubbi all’amica: “Hai scelto Pierpaolo per evitare che lui e Giulia Salemi domani ti nomino?”. La Orlando, quindi, ha subito pensato a una scelta di comodo.

"Sono scioccato": Proposta indecente dalla Mello? Il vip spiffera tutto: un gesto clamoroso

I sospetti di Stefania, però, hanno messo in allarme Maria Teresa, che prima si è arrabbiata con l’amica e poi è scoppiata a piangere: “Mi stai dicendo che mi paro il c***? Io ho scelto Pierpaolo perché secondo me ha dato di più al programma”. E ancora: “Mi dispiace se con la mia scelta ho offeso Tommaso Zorzi, ma ho scelto in base al percorso”. La Orlando, allora, ha provato a consolare l’amica dicendo: “Non volevo offenderti, ti ho espresso solo il mio pensiero. Tra amiche si può parlare”. Immediati i commenti dei fan del programma su Twitter. C'è chi ha scritto: "La Orlando l'ha scoperta e Maria Teresa ha fatto la vittima. Stratega"; e chi invece ha difeso la Ruta: "Povera Mtr".

"Magari fa il posto a Signorini": visti gli ascolti di Zorzi? Un clamoroso trionfo: nella notte, al GF Vip...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.