Grande Fratello Vip, "non mi sorprende molto". Dayane Mello e il fratello morto, non esce: l'orrore nella casa

Muore il fratello Lucas, ma Dayane Mello resta nella casa del Grande Fratello Vip. E mentre Mediaset e Alfonso Signorini si interrogano sul futuro del reality di Canale 5 (gli altri concorrenti sarebbero intenzionati a lasciare in massa lo show, lasciando la vittoria di diritto alla modella brasiliana), c'è chi picchia duro su di lei. Su Instagram, il sempre polemico Salvo Veneziano non risparmia una critica sulla scelta della Mello: "Condoglianze. Purtroppo la vita è questa. Ps. posso sembrare cinico ma mi sorprende molto che non stai abbandonando la casa..?". Come dire, prima dello choc per la morte del 26enne in un incidente stradale in Brasile, viene la vetrina televisiva del GF Vip.





"Non posso andare in Brasile - ha spiegato Dayane, motivando la sua scelta -, devo essere in quarantena. Per il momento ho deciso di venire, fuori dovevo stare in container, non potevo abbracciare nessuno e non mi sembrava il caso". Ma a Salvo, ex pizzaiolo siciliano e soprattutto ex concorrente del primo storico Grande Fratello "normale" e poi, lo scorso anno, al GF Vip da cui è stato squalificato tra le polemiche per alcune frasi sessiste, qualcosa non quadra.

Di sicuro, come riassunto da Samantha De Grenet, il clima ormai nella casa è irrimediabilmente guastato dal lutto: "Lunedì facciamo una bella finale e poi usciamo tutti. Lunedì facciamo la finale, chi c’è c’è. Arriviamo a lunedì e poi ciao, usciamo tutti. Facciamo tutti così". Signorini ha incontrato Dayane di persona, lontano dalle telecamere, per darle il suo conforto e capire cosa avrebbe fatto.

Come confessato da Dayane, "Alfonso è una persona molto credente, sa che siamo fatti di energia e che questo è solo un passaggio". Signorini le avrebbe dunque consigliato di rifugiarsi nella fede per superare questo terribile momento. Guenda Goria esprime gli stessi dubbi di Veneziano, anche se con tono meno sarcastico: "Io rispetto qualsiasi tipo di scelta - ha spiegato l'ex concorrente, figlia di Maria Teresa Ruta, raggiunta da Radio Rtl 102.5 - anche se non so se avrei fatto la stessa scelta, probabilmente io avrei scelto di uscire, ma ognuno vive il suo dolore come meglio crede".

