Grande Fratello Vip, colpaccio televisivo per il marito di Stefania Orlando: "Dove lo vedremo presto"

E adesso suona lui, Simone Gianlorenzi. Senza freni, il marito di Stefania Orlando, è pronto a sbarcare in prima serata. Sabato suonerà nell’orchestra di Rai1, nel corso di un programma in diretta intorno alle 21.30. Un vero colpaccio per il marito di Stefania Orlando. E’ un musicista doc, che il pubblico ha imparato a conoscere grazie ai suoi tweet sul Grande Fratello Vip, dove sua moglie Stefania è in corsa verso la finalissima. Ha l’anima rock e durante il lockdown ha composto diversi brani.

Ogni tanto, pero, Gianlorenzi si è mostrato abbastanza geloso nei confronti di Stefania. “Aho, che sono quei grattini. A me non li fai mai”, aveva scritto qualche giorno fa. Niente paura. Non preoccupatevi: Simone ama la verve è sicuramente le sue parole sono provocatorie, ma al tempo stesso chiare. Gianlorenzi sarà presto in compagnia di sua moglie, travolta dal vortice del reality con un ruolo dominante. “Per me è come se avesse vinto”, aveva detto pochi giorni fa in collegamento telefonico con RTL102.5 News.

Intanto, nella casa Giulia Salemi e Stefania si sono scontrate duramente dopo la nomination. E’ logico che, in questi ultimi scorci di reality, non è affatto semplice convivere sotto lo stesso tetto. Nella casa sono tutti spaccati: uno contro l’altro. La finalissima del 1 marzo, vicina, potrebbe spaccare ancora di più gli equilibri nella casa di Cinecittà. La Salemi, tra l’altro, accusa tutti gli inquilini sentendosi vittima di un vero e proprio complotto alle sue spalle. Ma non sarebbe effettivamente così. L’influencer potrebbe registrare un calo netto dei consensi. Questo, tra l’altro, avrebbe irrigidito Pierpaolo Pretelli (che con la Salemi sta vivendo una storia d’amore alla prova del nove quando finirà il reality).

