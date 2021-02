Grande Fratello Vip, la frase intercettata tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello: "Fuori di qua". Andrea Zenga umiliato?

22 febbraio 2021 a

a

a

Massimiliano Morra non crede alla storia d'amore appena nata tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga nella casa del Grande Fratello Vip. L'ex dell'attrice siciliana - ospite di Live-Non è la D'Urso - ha definito Rosalinda una stratega. Morra, che con la concorrente del reality ha avuto una relazione rivelatasi poi finta, ci è andato giù pesante: "Lei è entrata parlando del suo fidanzato innamoratissima poi guarda caso dieci giorni prima della fine del Grande Fratello perde la testa per Andrea e a me sinceramente mi sembra tanto una strategia".

"La fanno passare per un mostro, ecco cosa vi nascondono". Terremoto a Mediaset, l'accusa-choc della manager di Dayane Mello

Secondo l'attore di fiction, quindi, la Cannavò non sarebbe realmente interessata al figlio dell'ex portiere. Il suo unico obiettivo sarebbe quello di arrivare in finale: "Non la vedo presa. Lei si è resa conto di poter essere nominata e allora ha fatto il suo gioco". E in effetti, nella casa più spiata d'Italia si parla sempre più di gioco e strategia. La stessa Rosalinda, parlando con Dayane Mello sabato notte ha detto: "Io ci sono, tu fai il tuo gioco ed io il mio, ma quando saremo fuori io ci sono, vorrei che tu ti fidassi di me".

Sotto alle coperte... roba da censura: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, i dubbi stanno a zero. Video molto esplicito | Guarda

Le parole dell'attrice confermerebbero, così, i sospetti di Morra. A non aver apprezzato l'improvviso avvicinamento di Rosalinda ad Andrea sono anche alcuni fan del programma di Canale 5. In tanti, infatti, hanno criticato l'inquilina, che si sarebbe lasciata andare sotto le coperte con Zenga, pur avendo un fidanzato fuori Cinecittà.

"Mi hai derisa e umiliata". Rosalinda in lacrime massacra Dayane Mello? La brasiliana le risponde così: sconcertante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.