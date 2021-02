Grande Fratello Vip, Dayane Mello manda in nomination Rosalinda Cannavò: "Non parlarmi più"

23 febbraio 2021 a

a

a

Finisce malissimo tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. Dopo averle dichiarato pubblicamente il proprio amore, spiazzando i concorrenti e i telespettatori del Grande Fratello Vip, la modella brasiliana ha pensato bene di mandare in nomination proprio l'amica, preferendo salvare Samantha De Grenet. "Io e Rosalinda ci siamo allontanate - si è difesa con gli altri concorrenti, dopo la diretta -. Samantha in queste settimane c'è stata, se ho sbagliato ne pagherò le conseguenze". Tommaso Zorzi l'ha travolta: "Hai dichiarato amore fino adesso, non osare mai più parlare e criticare me e il mio modo di intendere l'amicizia".

"Mi hai derisa e umiliata". Rosalinda in lacrime massacra Dayane Mello? La brasiliana le risponde così: sconcertante

Ma è proprio Rosalinda, come prevedibile, quella più delusa. Dopo essere scoppiata in lacrime per il "tradimento" di Dayane, l'ha affrontata a muso duro: "Non ho assolutamente voglia di parlarti. Anzi, non rivolgermi più la parola". Quando la Mello le chiede se è sicura della sua decisione, la giovane attrice italiana taglia corto: "Sono assolutamente sicura, non sono mai stata più sicura nella mia vita". Insomma, la tenera amicizia andata avanti tra alti e bassi dall'inizio del reality di Canale 5 sembra giunta a un drastico e inatteso finale avvelenato.

Grande Fratello Vip, il trionfo di Dayane Mello: un tg dedicato in prima serata, accade l'impensabile

"Fai il tuo show, io almeno esco a testa alta da qui dentro - rinfaccia la Cannavò a Dayane -. Non devo vergognarmi proprio di nulla... Ti dimostri per quella che sei". E sfogandosi con Stefania Orlando, Rosalinda rincara: "Almeno questa cosa è servita a smascherarla. Non cambierò idea, questa volta è definitiva, con me ha chiuso".

"Fuori di qua". Rosalinda e Dayane Mello, la frase intercettata. Gola profonda: Andrea Zenga umiliato?

E pensare che solo qualche ora prima, Dayane aveva confessato ad Alfonso Signorini: "Io penso che per un momento quello che ho provato per lei è stato un amore vero, non gliel'ho detto prima, ho provato solo una volta con un'altra donna, ma non è sbocciato e non siamo andate oltre. Non avevo pensato ad una storia d'amore tra donne, se non è nata io non forzo. Io ho una figlia che i guarda, devo costruirmi una famiglia, ho fatto le mie esperienze e so quello che mi piace, per quello io ti dico che ho provato amore per questa donna". "Non finisci mai di stupirmi - era stata la sua risposta -, io ti ripeto che il nostro è un amore e mi dispiace di non essere riuscita a capire quello che volevi farmi capire ma per me sei stata fondamentale. Io mi innamoro più della testa che del sesso e io in qualche modo ti ho amato e ti amo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.