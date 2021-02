Pomeriggio Cinque, Massimiliano Morra sbotta con Lory Del Santo: "Hai messo in dubbio la mia fidanzata"

23 febbraio 2021 a

Scintille nello studio di Barbara D’Urso durante Pomeriggio Cinque. Protagonisti dello scontro l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Massimiliano Morra e Lory Del Santo. L’attore in un primo momento ha ribadito il suo pensiero sulla storia d’amore tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, spiegando che si tratterebbe solo di una strategia. Poi, dopo aver appreso che la Del Santo nei mesi scorsi si è lasciata andare a dure critiche nei suoi confronti, ha sbottato.

"Hai messo in dubbio la mia fidanzata che nemmeno conosci”, ha detto Morra a Lory. La Del Santo, infatti, quando lui si trovava ancora nella casa di Cinecittà, era arrivata a sostenere che lui e la sua fidanzata Dalila Mucedero in realtà non sarebbero una coppia. In particolare, fece questa dichiarazione dopo che venne alla luce la falsa storia d’amore con Adua Del Vesco.

A un certo punto, poi, la conduttrice ha stuzzicato l’ex gieffino: “Non so se lo sai, ma Lory fu la prima a dubitare della tua storia con Rosalinda”. “Forse c’è rimasta male che non mi sono fermato a cena da lei”, ha risposto prontamente Morra, svelando un retroscena passato sul rapporto con la nota 62enne. “Semplicemente non si è fermato a parlare due minuti, io non mi sono dispiaciuta”, è intervenuta la Del Santo. Quando, poi, la D’Urso ha chiesto all’attore come mai non ci abbia mai provato con Lory, lui ha risposto: “Non è il mio genere di donna, preferisco una mia coetanea. Per i miei gusti ho sempre avuto donne della mia età”.

