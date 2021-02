Wanda Nara, il segreto del lato B svelato dal re del gossip: "Quanto paga a chia***", ora si capisce tutto

28 febbraio 2021 a

Minimo sforzo e massimo rendimento. È questa la politica d'allenamento di Wanda Nara che per avere un sedere sempre tonico non solo si sottopone a sedute di ginnastica nella palestra casalinga nella villa parigina, ma sceglie anche trattamenti avveniristici. Sui social ha postato il suo "bum bum shape" che le ha consentito attraverso piccole onde elettromagnetiche di scolpire e tonificare i muscoli del suo sedere senza fatica. Il costo? 40 euro a chiappa all'ora, pare. Non è caro: è il suo prezzo.

di Roberto Alessi

(tratto dalla rubrica "Alta Portineria", su Libero)

Di Wanda Nara si è tornati a parlare anche nelle ultime ore. Tutta "colpa" di Mauro Icardi, che ha pubblicato sui social una foto con la mascherina dell'ossigeno che ha scatenato polemiche: non si tratta di Covid, ma di una seduta di allenamento al Psg. In suo soccorso, ovviamente, si è schierata anche la moglie. Vi riproponiamo qui sotto l'articolo:

Mauro Icardi ha pubblicato alcuni immagini mentre indossa la maschera dell'ossigeno. L'attaccante del Psg è apparso nelle stories di Instagram mentre era su un lettino con evidenti problemi respiratori. L'ex interista poi, in uno scatto successivo, ha spiegato il motivo: si stava sottoponendo a una normale seduta post-allenamento di una terapia volta al recupero totale a livello cardio-respiratorio. Una situazione che capita a tutti i calciatori professionisti e in tutte le squadre. Una operazione di prammatica per il calcio e per gli sport di fatica in generale.

Icardi poi, nella storia successiva, ha pubblicato anche immagine della camera iperbarica che il Psg ha fornito ai suoi calciatori per seguire la terapia: "Per tutti quelli che me lo chiedono, è una camera iperbolica che ho in casa e si usa per prevenire infortuni e recuperare più velocemente dopo partite e allenamenti. Si respira ossigeno puro a una pressione tre volte più alta rispetto a quella atmosferica", ha spiegato ai suoi follower che avevano cominciato a preoccuparsi e poi anche, sapendo il motivo delle foto, anche a criticare l'atteggiamento dell'argentino.

Wanda Nara infine rassicurato i follower mostrando le immagini della cena e smentendo l'ipotesi del ricovero: "Cibo semplice e sano, scendi a mangiare tesoro", ha scritto la showgirl. Quindi niente di grave per l'ex interista, ma in molti dei suoi fan hanno sottolineato la mancanza di tatto nel mostrare la maschera d'ossigeno in questo periodo di emergenza sanitaria.

