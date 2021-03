Elisabetta Gregoraci, indiscrezione pesantissima: "Perché è sparita dalla tv", cosa sta pagando carissimo

14 marzo 2021 a

No, partecipare al Grande Fratello Vip, per Elisabetta Gregoraci, non è stata la migliore delle idee. A quasi due settimane dalla conclusione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e che ha visto in veste di trionfatore Tommaso Zorzi, si continua a parlare del GfVip, edizione di enorme successo e durata lunghi mesi. E si torna a parlare anche della Gregoraci, a lungo protagonista del programma, salvo poi lasciare la casa dopo che era stata posticipata la data conclusiva.

A parlare dell'ex di Flavio Briatore, nella sua rubrica su Nuovo Tv, è Alessandro Cecchi Paone, al quale una spettatrice ha chiesto come mai la Gregoraci sia sparita proprio dopo il GfVip. E Cecchi Paone replica: "Qualche eccesso al GfVip non le ha fatto sicuramente bene. Ma recupererà a breve". Insomma, possibile che la temporanea sparizione della Gregoraci dalla televisione sia dovuta proprio a qualcosa che è accaduto all'interno della casa. Un qualcosa che la ha fatta sparire dai radar. Anche se, assicura Cecchi Paone, tornerà.

E ancora, il giornalista ricorda come la Gregoraci "in passato è già stata protagonista in tv". Un ruolo da protagonista che ora la meravigliosa Elisabetta dovrà riconquistarsi: quando si riapriranno per lei le porte della televisione, magari in veste di conduttrice? Oppure, da par suo, la Gregoraci ha deciso di dedicarsi a fare la madre a tempo pieno, mettendo da parte almeno per un po' di tempo le telecamere e le luci della ribalta? Domande a cui solo il tempo darà delle risposte.

