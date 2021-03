Raffaella Fico, clamorosa svolta professionale: roba dell'altro pianeta (Marte)

Francesco Fredella 22 marzo 2021 a

Raffaella Fico alla radio? Proprio così. La ragazza più chiacchierata del mondo del gossip ha proprio voglia di dire basta. Adesso ha voglia, la voglia urgente, di dimostrare che “oltre le gambe”, e non solo, c’è di più.

“Voglio farmi conoscere meglio e soprattutto: voglio farmi conoscere, finalmente! Voglio raccontarmi per quello che sono veramente. Una donna come ce ne sono a milioni in Italia e che spesso, vengono tritate da pregiudizi e superficiali conclusioni”, dice la Fico.



Per questo suo inatteso “debutto”, ha scelto la radio campana che è tra le più amate e seguite, Radio Marte (si ascolta via streaming, app e/o sul Canale digitale terrestre 655 in Campania)



Sarà on-air tutti i sabato, e per 8 settimane, dalle 9 alle 12. Affiancata da una voce storica dell’emittente napoletana, Gaetano Gaudiero, con il quale intraprenderà un percorso che è destinato a sorprendere anche i più scettici e dubbiosi. Raffaella infatti, presenterà la musica del momento insieme a quella che predilige di piu’ : il reggaeton. Ma anche, per non smentire le premesse, si cimenterà in quella che è l’arte più difficile: essere se stessa. Ed ecco che sarà protagonista assoluta di momenti in cui cercherà di dare consigli di vita vissuta su tutto quello che riguarda l’universo “umano” di uomini e donne: dai sentimenti ai segreti per avere sempre una forma fisica che ci faccia stare bene con noi stessi.



Un evento radiofonico che si preannuncia ricco di sorprese e anche leggerezza, perché, aggiunge : “ In questo momento storico è fondamentale recuperare quella serenità fatta di risate scatenate anche solo da una battuta banale!”.

