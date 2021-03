Uomini e donne, Tina Cipollari derubata in un bar a Roma: costretta a sporgere denuncia, ladro individuato

26 marzo 2021 a

Brutto imprevisto per Tina Cipollari in un bar romano in zona Fiumicino. Il volto noto di Canale 5 era dentro il locale e aveva lasciato il borsellino sul bancone subito dopo la consumazione. Dopo essersi allontanata, però, i suoi effetti personali sono spariti. Qualcuno, vedendo l'oggetto lasciato incustodito ha deciso di appropriarsene. Ecco perché poi l’opinionista di Uomini e donne, come riportato da Roma Today, si è vista costretta a sporgere denuncia.

Dopo essersi accorta della sparizione del suo borsellino, Tina Cipollari - all’anagrafe Maria Concetta - si è rivolta al commissariato Aurelio. Per fortuna, non c’erano soldi all’interno, ma solo un rossetto e uno specchietto. Non si sa, comunque, se il fatto sia successo mentre Roma era in zona gialla o in quella rossa.

Dopo la denuncia dell’opinionista di Canale 5, le forze dell’ordine hanno potuto visionare le immagini di videosorveglianza del locale e sono riusciti così a risalire al ladro. Si tratta di un cliente abituale di quel bar, che è stato poi incastrato. Gli agenti, infatti, lo hanno aspettato proprio nel bar incriminato. Si è scoperto che l’uomo aveva ancora il borsello di Tina e lo nascondeva nella sua auto. Alla fine, però, è stato costretto a restituirlo alla legittima proprietaria.

