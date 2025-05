Roma, alla mostra pesta l'orso. Ma... chi c'era dentro

Prende a pugni un orso gigante alla mostra Art of Play a Roma non sapendo che in realtà dietro quella maschera c'è un'attrice. L'uomo, un visitatore sulla cinquantina, come si vedrebbe anche nelle immagini delle telecamere di sorveglianza, sarebbe entrato nella sala accompagnato da una donna e subito si sarebbe avvicinato alla mascotte sferrandole un pugno su un lato del volto. La donna che era all'interno, poi, è stata ricoverata in ospedale e dimessa con due mesi di prognosi e danni a lungo termine.

"È stato come un terremoto - ha raccontato la vittima dell'aggressione a Fanpage.it -. Io sono caduta giù e ho iniziato ad urlare. Mi sono molto agitata anche perché sotto al costume da teddy indossavo gli occhiali, che si sarebbero potuti rompere. Cosa che, fortunatamente, non è successa". Solo in quel momento l’uomo ha capito che all’interno dell’orso non c’era un manichino ma una persona reale: "Non sapevo ci fosse dentro una persona, ma non è scritto da nessuna parte!", avrebbe detto preoccupato.