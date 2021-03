Valentina Ferragni, lo scatto bollente: "Le ho tirate su". E nella foto si vede proprio tutto

31 marzo 2021 a

a

a

Valentina Ferragni accantona le critiche. La sorella della nota influencer, Chiara Ferragni, non si fa intimorire e su Instagram posta uno scatto che mette in mostra tutte le sue curve. "Ho tirato su le t**e per farle sembrare più grosse", ha scritto in calce allo scatto che la ritrae con un chiodo nero aperto sulle spiagge della Versilia. La Ferragni si trova a Viareggio sul set di una campagna pubblicitaria e stuzzica i follower posando con il seno scoperto. Immediati i commenti delle sorelle Chiara e Francesca, della mamma Marina Di Guardo e di Andrea Delogu, Ginevra Mavilla, Cristina Marino e molti altri. “Vale hai dimenticato il costume a casa, sempre la solita... fi***a”, ha scritto Francesca, “Ma Wow” ha invece commentato Chiara, prima di postare le emoticon di un cuore e di un fuoco. Ai loro elogi si è accodato anche il fidanzato Luca Vezil, che non ha rinunciato a della sana ironia: “Ragazzi ricordatevi che Gesù vi guarda”.

"Occhio all'ora". Chiara Ferragni e Fedez, spunta un dettaglio inquietante: chi ha dato la notizia della nascita di Vittoria

Valentina non è nuova a messaggi di body positivity. Pochi giorni fa sulla sua pagina social è apparso un video di una sua lezione di pole dance, in cui volteggia sul palo indossando hot pants e top rosa, scrivendo: "Non mi sono mai sentita così bella nel mio corpo, non mi sono mai sentita così forte e potente. Le persone giudicheranno sempre il mio corpo, ma non mi interesserà più".

Chiara Ferragni, roba mai vista in sala operatoria: "Ma durante il parto, lei...?". Occhio a questo dettaglio | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.