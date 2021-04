Oroscopo, amore e lavoro: per chi saranno 7 giorni da incubo, la profezia di Mauro Prefetti

06 aprile 2021 a

L'astrologo Mauro Prefetti torna con il suo tanto atteso oroscopo, condiviso direttamente sul profilo Instagram. Le previsioni di Prefetti fino all'11 aprile, si concentrano soprattutto su amore e lavoro. Ma vediamo l'oroscopo segno per segno:

Ariete: Le stelle ri renderanno energico dominatore e intraprendete. Nel lavoro grazie a Mercurio i progetti vincenti si moltiplicano;

Toro: Non prendere decisioni affrettate perché magari l’insoddisfazione ti rende ribelle ma trasforma lo stress in costruttivi cambiamenti;

Gemelli: Ti sarà impossibile nascondere i sentimenti, non permettere al nervosismo di prendere il posto della comprensione e prima di firmare un nuovo accordo leggi bene il tutto;

Cancro: Le stelle punzecchiano la tua capacità di reagire agli imprevisti, rimanda le decisioni importanti. Punta tutto su giovedì e venerdì se vuoi evitare malintesi e contrattempi.

Leone: La tua generosità è un toccasana per chi ti conosce ed il tuo operato nel lavoro è eccepibile. Sfrutta sabato e domenica per far vedere chi sei e cosa sai fare;

Vergine: È dura contrastare Marta ma non è impossibile metterlo all’angolo. Sfoga lo stress con lo sport ed il lavoro;

Bilancia: Le stelle agitano la vita di relazione fino a farti credere che qualcuno ce l’ha con te. Non è così, il destino a grandi progetti per te;

Scorpione: Settimana all’insegna del sospetto, non farti catturare dalla gelosia ma chiarisci con chi vive e lavora con te.

Sagittario: Sei il segno Top della settimana, le preoccupazioni e le provocazioni lasceranno il posto all’amore ed al successo che meriti;

Capricorno: Le stelle aprono al rinnovamento ma datti da fare per adeguarti ai nuovi ritmi;

Acquario: Sarà impossibile rimanere in disparte e non farti coinvolgere dal richiamo dei sensi, per chi è solo ci sono buone nuove. Nel lavoro si intravedono fortunate coincidenze;

Pesci: Con Marte che continua a ‘rompere’ il tuo altruismo rischia di vacillare. Non isolarti da chi ti ama e sfrutta il momento per perfezionare gli obbiettivi che vuoi conquistare nel lavoro.

