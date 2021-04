Isola dei famosi, Brando Giorgi sotto accusa: "Indegno". Lo sfregio a Beppe Braida, travolto dal dramma coronavirus

10 aprile 2021 a

"Una cosa indegna". Brando Giorgi sotto accusa all'Isola dei famosi. Giornata drammatica in Honduras: Beppe Braida ha annunciato in lacrime agli altri naufraghi che ha deciso di abbandonare il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. "Gravi motivi familiari", ha spiegato una nota dello show. E lo stesso comico ha spiegato di voler tornare in Italia perché il padre ha contratto il coronavirus, così come, forse, la madre. La vita reale, insomma, irrompe nel Paradiso tropicale (ma molto poco dorato) della tv.

Mentre tutti i concorrenti ascoltavano commossi le parole di Braida, l'attore di fiction non c'era: rimasto appisolato nella capanna che si è costruito lontano da tutti gli altri, non si è accordo di nulla salvo poi alzarsi quando il riso era pronto. Una mancanza di rispetto e sensibilità di cui lo ha accusato Francesca Lodo: "Però del riso te ne sei accorto eh?". E anche il sempre fumantino Gilles Rocca lo ha affrontato a muso duro, spiegandogli che sarebbe stato gradito un suo gesto più "comunitario", bollando poi con gli altri naufraghi il comportamento di Brando "una cosa indegna". Giorgi, dal canto suo, si è difeso chiudendosi a riccio, sostenendo che nessuno poteva sapere come stesse davvero.

Resta il punto di fondo: Brando non si è integrato con il resto del cast, dai Rafinados ai Burinos. Unico rapporto equilibrato, al momento, quello con Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo su Parasite Island, ma per il resto l'attore si sta comportando come un famoso ex, Raz Degan: solo, contro tutto e contro tutti. Ma con una differenza sostanziale che sta innervosendo gli altri concorrenti: l'autonomo Brando non rinuncia al fuoco e al cibo cucinato dal resto del gruppo.

