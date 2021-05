Andrea Zenga, "cosa vorrei da mio padre": dopo l'incontro al GF Vip, il segnale definitivo che l'ex portiere aspettava

Francesco Fredella 11 maggio 2021 a

“Vorrei che mio padre allenasse in Italia. Dopo l’esperienza a Cagliari spero in un suo ritorno”: Andrea Zenga, figlio del grande portierone dell’Inter, sogna il ritorno di suo padre in Italia. Da anni è a Dubai, dove allena le squadre più importanti degli Emirati. Lui e Walter sono finiti nel vortice della cronaca rosa grazie al Grande Fratello vip, che li ha fatti incontrare dopo anni difficili di lontananza e divergenze. “Anche mia madre tifa per noi”, dice a RTL102.5 News Zenga jr. Che sogna di diventare giornalista sportivo oppure opinionista (un po' come ha fatto Oppini jr).

Andrea, che fa l’agente immobiliare di professione, in diretta scherza anche su quello che ieri ha raccontato Zelletta. “Cercava casa, mi ha contattato. Alla fine ha scelto di spendere poco. Voleva risparmiare”, continua Zenga. Ovviamente si tratta di uno scherzo tra i due ex gieffini, che vanno sempre d’accordo su tutto. Si tratta di un bel rapporto di amicizia, che sconfina sempre con Instagram stories e tanto altro. Ma, sicuramente, Zelletta risponderà sui social a quello che ha raccontato Zenga jr.

Capitolo amore. Zenga e Rosalinda sognano. Si amano. E ascoltano i violini, come tutti gli innamorati. “Ora sta prendendo lezioni di canto, vorrebbe fare un musical”, continua Zenga. E se qualcuno pensa ad un suo arrivo a Tale quale show sbaglia alla grande. Perché Zenga dice che Rosalinda ha le idee chiare: “Sa recitare, ora sa anche cantare. Un musicale farebbe al caso suo”. Ed il futuro, per loro, sembra avere i contorni molto nitidi. Zenga, poi, parla anche dello scherzo de Le iene: “Sono stato cattivo, lo ammetto. Ma ci sono voluti molti giorni per organizzare tutto. Alla fine ci siamo divertiti e lei mi ha perdonato”.

