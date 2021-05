Elettra Lamborghini in versione cow-girl... da censura: quando si gira, fondoschiena in collant e libertà. Clamorosa

24 maggio 2021 a

Le storie social di Elettra Lamborghini sono sempre da bollino rosso, quasi hot al limite del peccaminoso. La temperatura èsempre molto alta quando l'ereditiera si mostra in tutto il selvaggio fascino. E stavolta la cantante in versione cowgirl è quanto di più sexy ci possa essere. Reggiseno luccicante, cappello da western, cintura con la fibbia e forma di stella e pantaloni da cowboy con sotto un paio di calze a rete che lasciano a vista il fondoschiena rotondo. E uno sguardo che lascia poco all'immaginazione: ovviamente i tanti follower impazziscono e tra loro, come sempre, anche il marito di Elettra, Afrojack che invia le fiamme alla mogliettina...

Recentemente la Lamborghini, opinionista all'Isola dei Famosi, si è presentata con un outfit misto: costoso e borghese. Con un abito dal costo di 1290 euro ed un paio di scarpe molto economiche di Primadonna Collection, che secondo il listino costano all'incirca 60 euro. Insomma, il giusto mix. Mentre in una intervista a Libero aveva annunciato che dopo l'Isola dei Famosi si sarebbe presa una pausa dalla tv.

"Penso proprio che starò ferma per un bel po' di tempo. Probabilmente andrò all'estero. Nonostante le soddisfazioni lavorative, è stato un anno molto difficile per me: ho vissuto molti lutti e mi sono buttata sul lavoro. Forse ora è bene che stacchi un attimo per riprendermi al 100%. Ho bisogno di fermarmi per poi ripartire con qualcosa di diverso. Ma soprattutto voglio tornare a cantare", aveva rivelato a Francesca D'Angelo.

