Luisa Corna pronta al matrimonio: sapete chi è lo sposo di 15 anni più giovane? Fuori nome e foto

È pronta a sposarsi Luisa Corna, cantante e attrice da un po’ di tempo lontana dal piccolo schermo. In un’intervista al settimanale Oggi ha raccontato di essere felicemente innamorata di Stefano Giovino, ufficiale dei Carabinieri più giovane di lei di 15 anni. La coppia, insieme da sette anni, avrebbe dovuto convolare a nozze lo scorso anno in Francia, ma la pandemia non lo ha reso possibile.

Parlando della sua carriera, invece, la Corna ha rivelato che la musica è sempre stata la sua vita. Le ha permesso di vincere anche la timidezza. Nel corso dei suoi anni in tv il personaggio che – più di tutti – le è rimasto nel cuore è senza ombra di dubbio Fabrizio Frizzi: “Era esattamente come appariva, sempre con il sorriso sulle labbra e si ricordava del mio compleanno. Una tragedia che se ne sia andato così presto”.

Luisa Corna, poi, ha spiegato che l’evento che ricorda con più piacere è il Festival di Sanremo. La cantante, infatti, vi ha partecipato nel 2002 gareggiando in coppia con Fausto Leali con il brano Ora che Ho Bisogno di Te. Senza, però, piazzarsi sul podio. Nonostante la lontananza dal mondo dello spettacolo, la Corna ha continuato a lavorare: di recente è uscito il suo terzo album dal titolo Le Cose Vere. Mentre il singolo che ha anticipato l’uscita si intitola Senza un Noi e parla d’amore.

