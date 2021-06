Christian De Sica, l'orrore contro la moglie Silvia: "Manco una ceppa di c***o", perde il controllo

06 giugno 2021 a

"Non valete manco una c***a de c***o". Christian De Sica perde il controllo. L'attore romano, famoso per i ruoli da finto aristocratico e burino nell'anima al cinema, nella vita di tutti i giorni è celebre per riservatezza e contegno, ma i social a volte esasperano anche gli animi più pazienti e gentili.

Su Instagram, il figlio del grande Vittorio pubblica una bella foto di famiglia con la moglie Silvia e i figli Maria Rosa e Brando (anche lui attore), ma a colpire è soprattutto la didascalia, decisamente sopra le righe e inattesa: "A tutti quelli che mi vogliono male, noi siamo forti e voi non valete manco una ceppa de c***", Messaggio ricevuto forte e chiaro, riteniamo, dai diretti (anonimi) interessati.

Tra i commenti dei fan si susseguono domande e teorie su cosa abbia scatenato tanta rabbia. C'è chi lo accusa di essere stato troppo "volgare" ma il clima generale è di comprensione per uno sbotto di rabbia evidentemente indotto e giustificato da offese e insinuazioni private intollerabili. D'altronde, la famiglia De Sica è una delle più solide e longeve nel mondo del cinema e dello spettacolo italiani. Silvia è la figlia di Carlo Verdone, amico d'infanzia di De Sica, e fa coppia con Christian fin fa quando i due erano giovanissimi.

