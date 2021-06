Effetto-Maneskin e gli uomini col trucco, le cifre clamorose su Google: dopo aver visto Damiano così...

07 giugno 2021 a

"Eyeliner da uomo" cercasi. Con il successo dei Maneskin sono aumentate le ricerche su Google del cosmetico destinato agli occhi. Per la precisazione si parla di un incremento del 70 per cento nelle ore immediatamente successive alla vittoria dell’Eurovision 2021 del gruppo partorito da X -Factor. Dati, quelli raccolti e analizzati dalla piattaforma di ricerca di moda beauty e design Stylight Insights, che dimostrano come dal 23 al 29 maggio scorsi le ricerche riguardanti il trucco da uomo abbia avuto un notevole boom. Addirittura quest'ultime sarebbero più che raddoppiate rispetto ai sette giorni precedenti. Insomma, le accuse infondate sui quattro sembrano comunque non aver frenato la loro ascesa.

Quella dei Maneskin è una tendenza consolidata nel mondo dello spettacolo e, in particolare, quello della musica. Nonostante i generi diametralmente opposti, lo stesso Fedez ha più volte indossato lo smalto per le unghie. Il rapper ha anche deciso di lanciare una linea tutta sua. Si chiama Noon by Fedez e comprende 6 smalti semipermanenti con colori scelti personalmente dall’artista (bianco, nero, rosso, rosa, giallo, verde) che – riporta il sito – ha scelto anche "un packaging in materiale sostenibile e compostabile al 100 per cento".

Non è stato da meno Sangiovanni di Amici che nell'edizione del del 2021 del programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha sfoggiato completi variopinti, accessori anni '90 e dettagli genderless. Così come gli smalti: ogni puntata serale uno diverso, fino a diventare una vera e propria icona di stile.

