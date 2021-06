Regina Elisabetta, "mai successo prima": strappati i protocolli. Il diktat contro Meghan e Harry

13 giugno 2021 a

a

a

Chi l'ha conosce direbbe che è molto arrabbiata. La Regina Elisabetta per la prima volta nella sua storia ha deciso di "strappare" i protocolli. D'ora in poi suoi assistenti dovranno correggere ogni falsità o “dichiarazione che rappresenti erroneamente” le sue conversazioni private o quelle di altri reali anziani. Ovviamente i destinatari del suo diktat sono Meghan Markle e Harry che da quando stanno insieme non fanno altro che sparlare della Corona.

"Non ha mai chiesto il permesso alla Regina": clamoroso, Meghan sfregia Elisabetta anche con la figlia

Stando a quanto riportato dal The Mail on Sunday si chiude un’epoca storica, quella del motto “mai lamentarsi, mai spiegare”. D’ora in poi, la famiglia reale non assisterà più silente a certe "falsità". La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la nascita della secondogenita della coppia più chiacchierata d'Inghilterra. Per molti, Lilibet, il nome della bambina nata il 4 giugno, sarebbe una violazione della vita intima della Regina (trattasi del vezzeggiativo con cui solo il nonno Re Giorgio V e il defunto marito Principe Filippo erano autorizzati a chiamarla in privato, ndr).

"Rappresenta la storia coloniale". La Regina Elisabetta "cancellata": chi la fa fuori. Nome clamoroso

La stessa Regina pare non aver gradito il nome. E a chi ha accusato, come la Bbc, i duchi di Sussex di non aver avvertito la nonna del gesto, loro hanno replicato furiosamente. La coppia non più reale e da tempo residente in California ha detto di aver informato Sua Maestà delle loro intenzioni e di averle chiesto il permesso dando mandato agli avvocati di agire contro la Bbc e tutte le testate che riprendevano la storia in quanto “falsa e diffamatoria”.

Regina Elisabetta, il principe Filippo avrebbe compiuto oggi 100 anni: il gesto clamoroso per ricordarlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.